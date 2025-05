L’Atalanta fa la festa a capitan Toloi Il regalo più bello? Battere il Parma e chiudere in bellezza il campionato a quota 77

L'Atalanta saluta il campionato con una vittoria speciale, battendo il Parma e chiudendo a quota 77 punti. Da Bergamo, città di passione, la squadra celebra una stagione entusiasmante, con il capitano Toloi protagonista. Una serata di festa e traguardi, che rende ancora più dolce il finale di un percorso positivo, avvicinandosi ai record storici della Dea.

Bergamo, 24 maggio 2025 – Domani sera l’Atalanta prima farà festa con il suo pubblico, poi cercherà tre punti per chiudere a 77 punti, sfiorando il suo record storico (stabilito nel 2020 e 2021) di 78 punti. La Dea terza forza del campionato con 74 punti domani sera alle 20.45 riceve al Gewiss un Parma in piena corsa per la salvezza con 33 punti e un margine di sole due lunghezze dalla coppia formata da Empoli e Lecce, a 31: tre squadre in lotta per due posti salvezza. Atalanta, De Roon: “Chiederò a Gasperini di rimanere, con lui sempre risultati” Il Parma a caccia di punti . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta fa la festa a capitan Toloi. Il regalo più bello? Battere il Parma e chiudere in bellezza il campionato a quota 77

