l artista pierotti incide scritte a favore di gaza

"È da tanto che volevo intervenire di nuovo sulla mia scultura, ma non volevo apparire come un opportunista 'sfruttando' un tema così enorme e delicato: ora però ho sentito l'urgenza di esprimermi a favore di Gaza perché quello a cui stiamo assistendo è riprovevole, disumano, indicibile". In queste righe l'artista pietrasantino Stefano Pierotti spiega e rivendica l'ennesimo blitz effettuato ieri mattina a Lucca alla rotonda in cui è posizionata la scultura in corten "Oltre le radici", da lui realizzata nel 2019 e scelta dalla Fondazione cassa di risparmio di Lucca per i 50 anni dell'associazione "Lucchesi nel mondo".