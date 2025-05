L’appello di Zelensky all’Occidente | Più sanzioni alla Russia costringerla alla pace

Il presidente ucraino Zelensky ha fatto appello all’Occidente affinché intensifichi le sanzioni alla Russia, nella speranza di spingerla ad accettare un cessate il fuoco. Dopo gli ultimi attacchi a Kyiv, Zelensky chiede un aumento della pressione diplomatica ed economica per fermare la guerra e garantire la pace nella regione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all’ Unione europea e agli Stati Uniti di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni per costringerla a un cessate il fuoco. La richiesta è giunta dopo gli ennesimi attacchi russi con missili balistici Iskander e droni contro Kyiv e altre regioni ucraine. «Con ogni bombardamento il mondo si convince che la ragione del protrarsi della guerra risiede in Mosca. L’Ucraina ha proposto più volte un cessate il fuoco, sia totale che aereo. Tutto questo è stato ignorato», ha scritto Zelensky su Telegram. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’appello di Zelensky all’Occidente: «Più sanzioni alla Russia, costringerla alla pace»

