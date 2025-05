L' antica miniera trasformata in una galleria d' arte

Oggi, nelle miniere di Cortabbio di Primaluna, si inaugura "Rimuovere", una mostra d'arte all’interno di una vecchia miniera simbolo del Lecchese. Taglio del nastro con autorità e artisti del Collettivo Tra.Me, che trasformano le viscere della montagna in un luogo di espressioneCreativa e riflessione.

Arte in miniera, nelle viscere di una montagna simbolo del Lecchese. Taglio del nastro oggi, sabato 24 maggio, per la mostra dal titolo "Rimuovere" allestita presso le miniere di Cortabbio di Primaluna. Presenti numerose autorità e tutti gli artisti che fanno parte del Collettivo artistico Tra.Me.

L'antica miniera trasformata in una galleria d'arte

Segnala leccotoday.it: Aperta a Cortabbio la suggestiva mostra "Rimuovere": un'iniziativa unica nel suo genere all’interno dei 1000 metri di gallerie che si sviluppano nelle viscere della Grigna ...