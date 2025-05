l anniversario della strage di capaci celebrazioni tra applausi e qualche polemica

Il 33° anniversario della strage di Capaci si è svolto tra emozioni e polemiche. La cerimonia ha visto la lettura dei nomi delle vittime da parte di Pietro Grasso, applausi, il suono della tromba e il silenzio rispettoso. Palermo si stringe intorno a Giovanni Falcone e all’albero che ne porta il nome, testimoniando il ricordo vivo di quegli eventi drammatici.

I nomi delle vittime letti da Pietro Grasso, gli applausi, il suono della tromba, il silenzio: è l’abbraccio di Palermo a Giovanni Falcone e all’albero che ne porta il nome. Intorno una folla non oceanica come gli anni scorsi, ma comunque sempre desiderosa di rendere omaggio alle vittime nel 33esimo anniversario della strage di Capaci. Qualche modifica rispetto agli anni passati: il palco era posizionato non di fronte all’albero ma proprio accanto, mentre la lettura dei nomi delle vittime è stata fatta alle 17. 🔗 Leggi su Quotidiano.net