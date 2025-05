Lancia un sacco di rifiuti contro il bus e scatena la rissa sedie contro un bar e un ferito grave ad Aversa

A Aversa, un grave episodio di violenza durante i playoff ha portato al lancio di rifiuti contro un bus e a una rissa tra sedie, che ha coinvolto un bar e causato un ferito grave. Quattro tifosi sono stati sottoposti a daspo, mentre le indagini proseguono per identificare altri responsabili di questo episodio di violenza.

