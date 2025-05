Lainate porte aperte a Villa Litta La magia del Cortile delle Piogge

Lainate apre le porte a Villa Litta, un gioiello di eleganza e storia. Tra il suo Ninfeo e i giochi d’acqua manuali, questa villa gentilizia di campagna affascina artisti e visitatori, offrendo un’atmosfera magica nel cortile delle piogge. A pochi km da Milano, Villa Litta si presenta come un tesoro da scoprire e riscoprire.

Villa gentilizia di campagna, nei secoli ha affascinato artisti, poeti e letterati. E ancora oggi sorprende i visitatori con il suo Ninfeo e i giochi d’acqua che funzionano manualmente, azionati da fontanieri ‘nascosti’: Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, a pochi chilometri da Milano, riapre le porte per una nuova stagione di visite guidate tra giochi d’acqua, sale affrescate, giardini all’italiana con le settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno e un calendario di appuntamenti tra arte, cultura e mostre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lainate, porte aperte a Villa Litta. La magia del Cortile delle Piogge

