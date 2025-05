L’Agenzia delle dogane dona trentacinque pc alla Croce rossa di Follo

L’Agenzia delle Dogane di Savona ha donato 35 computer alla Croce Rossa di Follo, potenziando le attività di assistenza e supporto alla comunità. La donazione, comprensiva di cablaggi, tastiere e RAM, rinnova l’impegno istituzionale a favore del territorio, rafforzando le risorse della Croce Rossa nel suo importante ruolo sociale.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona ha donato 35 computer, oltre alle relative cablature elettriche, tastiere e banchi ram al Comitato di Follo della Croce rossa italiana, affinché possa continuare a farne uso nell’ambito della propria attività istituzionale resa a favore della comunità. "I pc e altre periferiche, tutte perfettamente funzionanti, sono state sostituite da Adm al fine di garantire un asset tecnologico all’avanguardia per far fronte alla recente evoluzione del mercato globale che richiede per le Dogane, investimenti sempre più importanti a seguito dell’introduzione nel mondo informatico dell’intelligenza artificiale" spiegano dall’Agenzia delle dogane savonese, secondo cui "la donazione a favore dell’associazione consolida il rapporto di collaborazione fra la Croce rossa italiana e la Direzione territoriale per la Liguria di Agenzia Dogane e Monopoli; rapporto che, fra l’altro, ha recentemente dato luogo ad una serie di attività formative aventi ad oggetto le modalità di interrelazione con l’utenza, rese da ufficiali del Corpo militare volontario del centro di mobilitazione di Genova a favore dei doganieri in servizio nel territorio ligure". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Agenzia delle dogane dona trentacinque pc alla Croce rossa di Follo

