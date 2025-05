L’addio commosso di Ancelotti dopo l’ultima partita col Real Madrid | È stato straordinario vivere con voi una storia indimenticabile – I video

L’addio commosso di Ancelotti al Real Madrid ha toccato il cuore dei tifosi. Dopo una stagione ricca di emozioni, il maestro italiano si congeda con onore, mentre il Santiago Bernabéu lo saluta tra lacrime e gratitudine. Un momento indimenticabile che chiude un capitolo straordinario della storia madrilista, celebrando un percorso di successo e passione.

Il Real Madrid chiude la stagione con una vittoria per 2-0 sulla Real Sociedad grazie a una doppietta di Kylian Mbappé. Ma, al di là del risultato, la scena al Bernabéu è stata tutta per Carlo Ancelotti, Luka Modric e Lucas Vazquez, tutti e tre al passo d’addio. L’emozione ha pervaso ogni angolo dello stadio già dall’ingresso in campo di Ancelotti, accolto da un’ovazione e da un gigantesco striscione in curva con il suo volto e la scritta: Gracias Carletto. Un tributo affettuoso per l’allenatore più vincente della storia della squadra “merengue”. 🔗 Leggi su Open.online