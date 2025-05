La verità su Sempio e quella prova Garlasco il magistrato rompe il silenzio

Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, rompe il silenzio sul caso Chiara Poggi e le vicende legate a Sempio. In una nota dell’avvocato Domenico Aiello, vengono approfonditi i punti oscuri delle archiviazioni e le newer indagini, offrendo una prospettiva inedita sulla verità e le prove che hanno segnato uno dei processi più discussi in Italia.

Mario Venditti, ex procuratore della Repubblica di Pavia, torna a parlare del caso Chiara Poggi attraverso una nota diffusa dal suo avvocato Domenico Aiello. Al centro dell'intervento, la questione delle archiviazioni nei procedimenti che in passato avevano riguardato Andrea Sempio, oggi indagato per omicidio in concorso con ignoti nella nuova inchiesta riaperta dalla Procura pavese. Venditti tiene a sottolineare di essere stato lui stesso, su richiesta della difesa di Alberto Stasi, a disporre ulteriori accertamenti su Sempio.

