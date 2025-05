La truffa del finto corriere Maxi colpo al frantoio

Recentemente, il Frantoio del Grevepesa è stato vittima di una brillante truffa: il furto di un bancale di bottiglie di olio extravergine. Con ironia, Raffaele Spaccamiglio, responsabile commerciale, racconta come un colpo astuto abbia portato via un prodotto molto richiesto, sottolineando la popolarità e il valore di questo prezioso oro verde.

"È un olio che letteralmente va a ruba". È con una buona dose di ironia che Raffaele Spaccamiglio responsabile commerciale del Frantoio del Grevepesa racconta il furto che hanno subito nei giorni scorsi. Un furto con destrezza di un bancale di bottiglie da mezzo litro di olio extravergine di oliva, del valore di quasi 5mila euro, prodotto dal frantoio chiantigiano, sede nel territorio di San Casciano e punto vendita a Greve in Chianti. "Quello che sembrava un vero corriere – racconta Spaccamiglio – si è presentato al nostro magazziniere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La truffa del finto corriere. Maxi colpo al frantoio

