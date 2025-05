La super scienziata | Ho rifiutato di fare il vaccino mRna mentre ero incinta

Sara Brenner, ora in cima alla Fda, rivela di aver rifiutato il vaccino mRNA durante la gravidanza, temendo contaminazioni nel latte materno. Dopo anni di silenzio, questa super scienziata rompe il muro e condivide le sue preoccupazioni, aprendo un dibattito importante sulla salute materno-infantile e le scelte di sicurezza legate alle vaccinazioni in gravidanza.

Sara Brenner, oggi ai vertici della Fda, dopo anni rompe il muro del silenzio: «Temevo contaminazioni del latte materno». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La super scienziata: «Ho rifiutato di fare il vaccino mRna mentre ero incinta»

