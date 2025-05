La statua ’dimenticata’ Appello dell’ex docente | Che fine ha fatto la molecola del Dna?

" La statua dimenticata: un appello dell’ex docente per ridonare vita alla ‘Molecola’, un monumento creato negli anni ’60 da studenti e insegnanti del liceo ‘Marconi’. Conosciuta come la ‘molecola del DNA’, si cela ormai nel silenzio. È giunto il momento di riscoprirla e reinstallarla in un luogo simbolico della città, per celebrare la memoria e la cultura locale."

di Daniele Rosi Restituire a nuova vita ‘ Molecola ’ e installarla, se possibile, in un luogo simbolico della città. Il curioso nome, che richiama la molecola del Dna, è riferito a un monumento creato da alcuni studenti e insegnanti del liceo scientifico ‘Marconi’ alla fine degli anni sessanta e da tempo finito nel dimenticatoio. Del monumento non si hanno più notizie ma, nonostante i tanti anni passati, sono ancore molte le persone che quella creazione la tengono nel cuore. Da una di queste persone, l’ex docente di matematica e fisica del ‘Marconi’, Giorgio Salvatori, è partita la richiesta di recupero del monumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La statua ’dimenticata’. Appello dell’ex docente: "Che fine ha fatto la molecola del Dna?"

