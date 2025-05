La sicurezza sacrificata per un ponte

È inaccettabile che, sotto la pressione del ministro Salvini, il Governo Meloni abbia sacrificato la sicurezza dei cittadini in nome di un progetto propagandistico come il Ponte sullo Stretto. Con la Legge di Bilancio e il Milleproroghe, sono stati tagliati 1,7 miliardi, compromettendo le risorse vitali per la sicurezza stradale, a favore di un'opera che rischia di essere un enorme spreco di denaro pubblico.

"È semplicemente inaccettabile che il Governo Meloni, su spinta del ministro Salvini, abbia scelto di sacrificare la sicurezza stradale dei cittadini per finanziare un’opera propagandistica come il Ponte sullo Stretto. Con la Legge di Bilancio e il Milleproroghe, sono stati tagliati 1,7 miliardi di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali italiane: in Toscana passiamo da 48,5 milioni previsti nel biennio 2025-2026 a soli 14,5 milioni. Un taglio del 70%, che per la nostra provincia significa oltre 6,8 milioni in meno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La sicurezza sacrificata per un ponte..."

