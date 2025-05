La sfortunata partita di Valeria ad Affari Tuoi neanche la Regione Fortunata la salva | “Non credo nei numeri”

Valeria dall'Abruzzo, protagonista su Affari Tuoi del 24 maggio, sperava nella Regione Fortunata, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. Nonostante il cambio pacco finale, la concorrente non ha trovato la sorte desiderata, tornando a casa senza vincite. Un episodio che dimostra come, anche con la speranza, i numeri non sempre premiano.

Valeria dall'Abruzzo, insieme alla sorella Alice, è stata la protagonista della puntata del 24 maggio di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco quasi alla fine, la concorrente decide di andare alla Regione Fortunata che, però, non si rivela tale e torna a casa a mani vuote.

