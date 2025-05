La sentenza n 68 2025 della Corte Costituzionale una sentenza aberrante

La sentenza n. 68 del 2025 della Corte Costituzionale ha suscitato accese polemiche, definita da molti un’interpretazione aberrante della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA). Questa normativa era concepita per affrontare l'infertilità di coppie eterosessuali, stabilendo diritti chiari per i figli nati da tali procedure. Ora, il suo articolo 8, fondamentale per la tutela dei diritti dei nascituri, viene messo in discussione

«Semplificando al massimo, la legge 40 dell'anno 2004 sulla c.d. PMA, procreazione medicalmente assistita, si proponeva di risolvere i problemi di comprovata infertilità di coppie eterosessuali, sposate o conviventi. All'art. 8, la legge diceva (e dice) che i figli nati da PMA hanno lo stato di...

