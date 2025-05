La scoperta in Ateneo Un nuovo antibiotico contro i super batteri

All’Università dell’Insubria è stato scoperto un nuovo antibiotico, la kineomicina, efficace contro i superbatteri resistenti agli antibiotici. Il risultato, frutto di un team di ricerca internazionale guidato dalla professoressa Flavia Marinelli, rappresenta una speranza nella lotta contro le infezioni batteriche altamente resistenti. Questa scoperta apre prospettive importanti per il futuro della medicina.

Scoperto nei laboratori dell’Università dell’Insubria un nuovo antibiotico contro i superbatteri. È il risultato di un gruppo di ricerca internazionale guidato dalla professoressa Flavia Marinelli del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita. La molecola, chiamata kineomicina, si è dimostrata promettente per la capacità di inibire la crescita di batteri patogeni attualmente resistenti alle terapie antibiotiche comunemente utilizzate. Come spiega Marinelli, da anni impegnata nello studio di nuove molecole, "l’antibiotico-resistenza si verifica quando i farmaci utilizzati per contrastare i batteri, ovvero gli antibiotici, smettono di essere efficaci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La scoperta in Ateneo. Un nuovo antibiotico contro i super batteri

