Denisa, giovane scomparsa di Prato, svela un coinvolgimento complesso e oscuro. Conosco solo sua madre, indagata per false informazioni, e un avvocato respinto, sospettato come possibile mandante del rapimento. La procura di Prato intensifica le indagini su questa intricata vicenda che coinvolge la ragazza rumena residente a Roma, tra misteri e ombre.

La madre indagata per false informazioni al pm e la figura di un avvocato "respinto", possibile mandante del rapimento di Maria Denisa Adas. Una delle piste della procura di Prato che è sulle tracce della ragazza rumena ma residente a Roma, a Torpignattara, escort, sparita da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Alloggiava in un residence dove doveva incontrare alcuni clienti. "Le indagini in corso con riferimento alla scomparsa della trentenne di nazionalità rumena Adas Maria Denisa hanno delineato l’ipotesi in fase di verifica che la stessa sia stata sequestrata a Prato da un gruppo di rumeni in collegamento con un professionista", così la nota della procura pratese guidata da Luca Tescaroli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scomparsa di Denisa. Il ruolo dell’avvocato:: "Conosco solo sua madre"

Papa Leone XIV, la diplomazia del Vaticano, il ruolo della Casa Bianca e la scomparsa dell’Europa

L'epoca di Papa Leone XIV e la diplomazia vaticana evidenziano il ruolo fluctuante della Casa Bianca e il declino dell'Europa, ora smarrita e frammentata.

La madre indagata, lo strano ruolo di un avvocato, l'ipotesi sequestro: cosa sappiamo della scomparsa di Denisa

Indagata, la madre di Denisa traccia un quadro inquietante: la scomparsa della giovane escort, forse dovuta a un sequestro orchestrato da connazionali.

Mattarella, Draghi ,gli imperi e il ruolo chiave dell'Italia

Nel dibattito europeo attuale, le parole del presidente Sergio Mattarella e dell'ex premier Mario Draghi segnano l'urgenza di un’azione collettiva.

Da msn.com: Prato, la pista del rapimento di una banda rumena e il legame con un professionista. Un legale amico di Cristina: "Mi ha chiesto aiuto, le ho detto di denunciare".

Donna scomparsa a Prato, dal ruolo della madre alla testimonianza dell’amica: cosa sappiamo

informazione.it scrive: PUBBLICITÀ La mamma di Maria Denisa Adas, secondo quanto appreso dall’Ansa, è indagata per false informazioni rese al pm, nell’ambito del sequestro della figlia 30enne scomparsa a Prato la notte… Legg ...

Donna scomparsa a Prato, indagini puntano su pista del rapimento: cosa sappiamo

Da tg24.sky.it: Continuano le indagini sulla scomparsa di Maria Denisa Adas, la 30enne di origini romene sparita a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. L’ipotesi che prende sempre più forza è che la donna sia ...