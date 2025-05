La sabbia ricoprirà piazza Duomo in arrivo la settimana internazionale del beach volley

Piazza Duomo a Messina si prepara per la Settimana del Beach Volley Internazionale, dal 17 al 22 giugno 2025. L’evento, che trasformerà la piazza in una spiaggia, renderà Messina protagonista del beach volley. La grande spiaggia di sabbia promette spettacolo e divertimento, attirando appassionati e turisti. Questa manifestazione internazionale offrirà un’occasione unica di sport e intrattenimento nel cuore della città.

La grande sabbia del Beach Volley internazionale è pronta a tornare, più spettacolare che mai, nel cuore di Messina. Piazza Duomo si prepara ancora una volta ad accogliere La Settimana del Beach Volley Internazionale, un evento che, dal 17 al 22 giugno 2025, trasformerà la città in una capitale.

La Piazza Duomo di Messina si prepara a diventare il palcoscenico della Settimana Internazionale del Beach Volley, dal 17 al 22 giugno 2025.

