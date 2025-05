La Russia gela il Papa | Irrealistico un incontro con gli ucraini in Vaticano

La Russia raffredda le speranze di un possibile incontro tra il Papa e i rappresentanti ucraini, con il ministro Lavrov che smentisce ogni possibilità di intervento vaticano nel processo di pace. Mentre i vescovi europei rendono note le loro impressioni sull'incontro con il neo Papa Leone XIV, si fa sempre più difficile immaginare un’apertura concreta in questa delicata fase del conflitto.

Ieri mattina, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov gelava le aspettative del Vaticano di entrare in gioco nel processo di pacificazione tra russi e ucraini, proprio mentre i vescovi europei riferivano in una conferenza stampa del loro incontro con Leone XIV e di come il pensiero del neo Papa sia in favore di una pace "giusta" per l’Ucraina. "Ci siamo soffermati molto sull’importanza di lavorare per una pace giusta, questo equilibrio tra pace e giustizia sembra una cosa molto importante nel suo pensiero", diceva il vicepresidente della Comece, la Commissione dei vescovi presso la Ue, il lituano monsignor Rimantas Norvila proprio mentre da Mosca arrivava invece una doccia fredda sugli sforzi diplomatici d’Oltretevere di queste ultime settimane, quando il Papa e il Vaticano erano riusciti a catalizzare l’attenzione mondiale sulla disponibilità della Santa Sede a far incontrare "i nemici". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Russia gela il Papa: "Irrealistico un incontro con gli ucraini in Vaticano"

