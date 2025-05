La Russa Pronti a difendere la Costituzione con la vita

I russi sono pronti a difendere la Costituzione con la vita, rispettando profondamente i valori fondamentali di libertà e diritti umani. La nostra Carta costituzionale riconosce inalienabili questi principi, e nulla può minacciarli senza che vengano difesi con fermezza. La difesa della Costituzione rappresenta il nostro impegno più alta e imprescindibile.

BERGAMO (ITALPRESS) – “ Noi abbiamo maturato un rispetto assoluto per i valori della nostra Costituzione. Inutile venire a chiederci di fare l’esame di democrazia. La Carta Costituzionale, soprattutto nella prima parte, individua diritti umani e di libertà inalienabili che, se ci venissero tolti, noi ex giovani di destra saremmo pronti a scendere in piazza per difenderli con la vita. Da certe privazioni ci siamo passati negli anni ’70”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, i ntervenendo a Bergamo al convegno “Marzio Tremaglia. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - La Russa “Pronti a difendere la Costituzione con la vita”

Altre letture consigliate

Mattarella, batti un colpo! Il silenzio assordante del Colle mentre La Russa esonda dai propri compiti istituzionali. Dov’è il garante della Costituzione?

Il silenzio del Colle si fa assordante mentre Mattarella sembra assente. Ignazio La Russa, presidente del Senato, si allontana dai suoi compiti istituzionali con dichiarazioni surreali sul referendum, mettendo in discussione il proprio ruolo di garante della Costituzione e sdoganando l'astensionismo con una frenesia inaspettata.

Terminata la telefonata con Trump in Ucraina, Putin: "Pronti a lavorare con Kiev su memorandum per la pace" | La Procura russa mette al bando Amnesty International

Dopo una telefonata tra Trump, Zelensky e Putin, le tensioni in Ucraina si alleviano: Mosca e Kiev sono pronti a collaborare su un memorandum di pace.

Helldivers 2: giocatori pronti a difendere i soldati SEAF

Pronti a difendere i soldati? Helldivers 2, uscito il 8 febbraio 2024, rinnova l’esperienza multiplayer con aggiornamenti innovativi.

La nuova costituzione kirghiza assomigla a quella russa

Video La nuova costituzione kirghiza assomigla a quella russa Video La nuova costituzione kirghiza assomigla a quella russa

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Russa “Pronti a difendere la Costituzione con la vita”

Secondo italpress.com: BERGAMO (ITALPRESS) – “ Noi abbiamo maturato un rispetto assoluto per i valori della nostra Costituzione. Inutile venire a chiederci di fare l’esame di democrazia. La Carta Costituzionale, soprattutto ...

La Russa: “Rispetto assoluto per i valori della Costituzione, pronti a difenderli con la vita”

Da msn.com: Il presidente del Senato è intervenuto a Bergamo al convegno "Marzio Tremaglia. Identità, politica, cultura" "Noi abbiamo maturato un rispetto assoluto per i valori della nostra Costituzione. Inutile ...

Terrorismo, La Russa: comunità nazionale fondata su valori Costituzione

Da ildenaro.it: Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della cerimonia a Montecitorio in occasione del “Giorno della memoria”, dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. “In ...