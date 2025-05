La rigenerazione urbana? Inclusiva e densa parola di Liz Diller

Secondo Liz Diller, la rigenerazione urbana inclusiva e densa rappresenta la chiave per il futuro delle città. La pandemia ha dimostrato che, anziché abbandonare le aree urbane, bisognerà concentrarsi su soluzioni più compatte e accessibili, favorendo una ripresa che valorizzi la densità come elemento di integrazione e sostenibilità.

Quando tutti sono fuggiti dalle città durante la pandemia, credevo che non sarebbero tornati. In realtà quel periodo ci ha mostrato come in futuro costruire vorrà dire avere una maggiore densità.

