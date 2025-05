La reazione di Leclerc in radio dopo la pole soffiata da Norris nel GP Monaco è pura disperazione

La reazione di Leclerc in radio, dopo aver perso la pole position a favore di Norris nel GP Monaco, rivela tutta la sua disperazione. Sebbene parta dalla prima fila, la seconda posizione nelle Qualifiche rappresenta una delusione difficile da accettare. Charles non ha nascosto il suo disappunto, sottolineando quanto questa occasione sfuggita sia stata frustrante. Continua a leggere per approfondire.

Charles Leclerc scatterà dalla prima fila nel GP Monaco, ma la seconda posizione nelle Qualifiche di Monte Carlo rappresentano una grande delusione per il monegasco, che non ha nascosto.

[INCIDENTE CLAMOROSO di LECLERC in LIVE e REAZIONE alla POLE] ODDIOOOOO???? GP MONACO 2021

La reazione di Leclerc in radio dopo la pole soffiata da Norris nel GP Monaco è pura disperazione

