La rabbia dei sindaci Il taglio alle risorse mette in crisi i Comuni

La rabbia dei sindaci cresce di fronte al taglio del 70% ai fondi ministeriali destinati alle strade provinciali, imposto dalla Legge di bilancio e dal Milleproroghe. Questo drastico smantellamento mette a serio rischio la manutenzione delle infrastrutture locali, compromettendo servizi essenziali e minando la sostenibilità dei territori. La crisi colpisce direttamente le comunità , sollevando preoccupazioni e proteste.

La scure dei tagli si è abbattuta sui fondi ministeriali destinati alla manutenzione delle strade provinciali. Una sforbiciata, quella imposta dalla Legge di bilancio e dal Milleproroghe, davvero importante quantificata nel 70%, che inevitabilmente metterà a serio rischio la messa in pratica di progetti dedicati alla messa in sicurezza delle strade di competenza provinciale. Nello spezzino restano a disposizione 759.635 euro da spalmare nel biennio 2025-26 rispetto agli oltre 2.5 milioni di euro inizialmente assegnati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rabbia dei sindaci. Il taglio alle risorse mette in crisi i Comuni

Altre letture consigliate

Taglio per la manutenzione delle strade provinciali, “Senza le risorse del governo dovremo chiudere”

Nel 2025 sono oltre 40 milioni di euro necessari per la manutenzione delle strade provinciali. Senza risorse statali, rischiamo la chiusura delle strade.

Assi di forza, Gambino: "Nessun taglio, il nuovo modello migliora accessibilità e frequenze"

Il dibattito sugli Assi di forza Gambino si intensifica, con il nuovo modello che promette maggior accessibilità e frequenze.

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia

Jennifer Lopez ha recentemente mostrato un taglio sul naso a causa di un piccolo incidente. Le star, superando il trend dei selfie senza trucco, condividono momenti di vulnerabilità con i fan, dimostrando che, al di là della fama, sono umani e affrontano le stesse sfide quotidiane.

Roma, disabili in piazza: “Renzi trovi risorse per noi dal taglio degli F-35”

Video Roma, disabili in piazza: “Renzi trovi risorse per noi dal taglio degli F-35” Video Roma, disabili in piazza: “Renzi trovi risorse per noi dal taglio degli F-35”

Ne parlano su altre fonti

La rabbia dei sindaci. Il taglio alle risorse mette in crisi i Comuni; Strade, la rabbia dei sindaci emiliani: “Così Salvini taglia 66 milioni”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tagli risorse, il sindaco di Levanto: “In ginocchio l’intera rete stradale provinciale”

informazione.it scrive: Il Governo taglia il fondo per la manutenzione delle strade, enti in ginocchio. Esplode il lamento della Provincia di Ascoli, che non lascia indifferenti gli alti enti, che esprimono solidarietà.

Strade, la rabbia dei sindaci emiliani: “Così Salvini taglia 71 milioni”

Da bologna.repubblica.it: Nella regione alluvionata il governo toglie fondi alla manutenzione. Il ministro si giustifica così: “Lievitati i costi di Genova” ...

I sindaci contro il Governo “Indignati per i tagli alla manutenzione delle strade”

Riporta reggionline.com: REGGIO EMILIA – ‘Noi Sindaci della provincia di Reggio Emilia esprimiamo forte preoccupazione per i tagli ai finanziamenti destinati alla manutenzione e alla sicurezza delle strade provinciali, ipotiz ...