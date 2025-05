La proposta di legge sui Consorzi di bonifica Via alla raccolta firme

È partita la raccolta firme per la proposta di legge sui consorzi di bonifica, un provvedimento che potrebbe rivoluzionare i rapporti di forza tra contribuenti e enti. Se approvata, questa legge cambierà radicalmente il sistema, conferendo maggiori diritti ai cittadini e modificando il ruolo dei consorzi di bonifica, che finora hanno mantenuto un predominio tale da incidere sulle risorse e sulla gestione del territorio.

Una proposta di legge che, se approvata così come è stata messa nero su bianco, ribalterebbe i rapporti di forza tra contribuenti e consorzi di bonifica. Questi ultimi sono finiti da. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La proposta di legge sui Consorzi di bonifica. Via alla raccolta firme

Argomenti simili trattati di recente

Dalla Giunta Regionale una nuova proposta di legge sulla famiglia

La Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca e su iniziativa di Simona Baldassarre, ha presentato una nuova proposta di legge sulla famiglia.

Nel Lazio 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi mentali: proposta di legge per psicologi in ogni Asl

Nel Lazio, 15 milioni di persone affrontano disturbi mentali. Per rispondere a questa emergenza, la consigliera Sara Battisti ha lanciato una proposta di legge per inserire psicologi in ogni ASL.

Sardegna e fine vita: depositata la proposta di legge regionale

La Sardegna si avvicina a una storica innovazione legislativa, depositando una proposta di legge sul fine vita.

Consorzio di Bonifica: Giacomo Rossi presenta la proposta di legge per la riforma dell'ente

Video Consorzio di Bonifica: Giacomo Rossi presenta la proposta di legge per la riforma dell'ente Video Consorzio di Bonifica: Giacomo Rossi presenta la proposta di legge per la riforma dell'ente

Ne parlano su altre fonti

Andria: Consorzi di bonifica, la proposta di legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale; Consorzi di Bonifica, cittadini in rivolta: parte l’iniziativa popolare per cambiare la legge; Consorzi di bonifica, tutti pronti a raccogliere le firme per la legge che consentirà ricorsi collettivi e cumulativi; In II Commissione il ddl di modifica delle norme in materia di nomine di competenza della Regione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Consorzi di bonifica, tutti pronti a raccogliere le firme per la legge che consentirà ricorsi collettivi e cumulativi

Segnala corrieresalentino.it: LECCE - In mattinata si è tenuta una conferenza stampa promossa dal Comitato “Voce Comune”, promotore della proposta di legge di iniziativa popolare per la ...

Proposta di legge sui Consorzi di bonifica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Da leccesette.it: Promossa dal comitato regionale “Voce Comune, per una nuova legge sui Consorzi di Bonifica”, nata in occasione del consiglio comunale monotematico tenutosi a Lecce.

Proposta di legge sui Consorzi di Bonifica: pubblicata in Gazzetta Ufficiale!

Secondo giornaledipuglia.com: BARI - Fumata nera per l'approvazione dell'emendamento n. 49 all'art. 38 per la sospensione del pagamento del tributo 630 ai Consorzi di bonifica. Sdegno e disperazione per il popolo agricolo ma non s ...