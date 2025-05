La procura di Trieste | Così è stata uccisa Liliana Resinovich

La procura di Trieste indaga sulla tragica morte di Liliana Resinovich, uccisa da Sebastiano Visintin nel parco dell'ex Opp. L'uomo l'ha aggredita con violenza, provocandone la morte per soffocamento. L'episodio evidenzia la gravità del reato e le indagini in corso per fare luce su questa drammatica vicenda.

AGI - Sebastiano Visintin ha aggredito sua moglie Liliana Resinovich all'interno del parco dell'ex Opp con "afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace ed agli arti" e "ne cagionava la morte avvenuta mediante soffocazione esterna diretta (asfissia meccanica esterna), quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. I fatti sono stati commessi il 14 dicembre 2021. Le indagini e la dinamica ricostruita. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La procura di Trieste: "Così è stata uccisa Liliana Resinovich"

