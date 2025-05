La Polizia oggi incontra i cittadini

Oggi la Polizia di Stato di Perugia si avvicina ai cittadini con un evento speciale presso l'Aeroporto internazionale, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Un’occasione per rafforzare il rapporto tra agenti e comunità , sensibilizzare sulla prevenzione e offrire supporto alle famiglie coinvolte. Un momento di condivisione e attenzione per tutelare i più giovani.

La polizia di Stato di Perugia, nell’ambito della campagna nazionale organizzata dal dipartimento della Pubblica sicurezza- direzione centrale anticrimine in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, ha organizzato, per oggi un evento di prossimitĂ presso l’Aeroporto internazionale dell’Umbria "S. Francesco d’Assisi" ed in piazza della Repubblica a Foligno, dove personale specializzato sarĂ presente per sensibilizzare e promuovere la conoscenza del fenomeno. L’iniziativa - spiega la questura - è finalizzata ad incentivare una fattiva collaborazione dei soggetti direttamente interessati al fenomeno e a sollecitare tutte le persone alla " cittadinanza attiva e a comportamenti virtuosi", per dare un messaggio di speranza a tutte le famiglie che vivono il dramma della scomparsa di un proprio caro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Polizia oggi incontra i cittadini

Altre letture consigliate

L’app della polizia. Cittadini ’sentinelle’: "Da inizio 2024 a oggi oltre 400 segnalazioni"

dall'inizio del 2024, oltre 400 segnalazioni tramite l’app “Sentinelle” della polizia, di cui oltre 200 direttamente dai cittadini.

'Per Casapulla' incontra i cittadini: "Tanti i danni da quest'amministrazione"

Ieri pomeriggio, in via Sersale, si è svolto un incontro pubblico organizzato dal gruppo 'Per Casapulla', che ha visto una partecipazione attiva dei cittadini.

Educazione alla legalità e sicurezza digitale, la Polizia incontra gli studenti del Liceo “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina

Questa mattina, il Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina ha ospitato un importante incontro dedicato all'educazione alla legalità e alla sicurezza digitale.

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

Video VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA Video VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA

Approfondimenti da altre fonti

Come riconoscere le truffe piĂą comuni e potersi difendere: la Polizia di Stato incontra i cittadini.; Giornata bambini scomparsi, la polizia incontra i cittadini; Controllo di vicinato, a Empoli l’incontro con i cittadini; LegalitĂ , gli studenti della San Domenico Savio a lezione con la polizia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Polizia oggi incontra i cittadini

Lo riporta msn.com: La polizia di Stato di Perugia, nell’ambito della campagna nazionale organizzata dal dipartimento della Pubblica sicurezza- direzione centrale anticrimine in occasione della Giornata internazionale de ...

Giornata bambini scomparsi, la polizia incontra i cittadini

Come scrive ansa.it: La polizia di Stato di Perugia, nell'ambito della campagna nazionale organizzata dal dipartimento della Pubblica sicurezza- direzione centrale anticrimine in occasione della Giornata internazionale de ...

L’app della polizia. Cittadini ’sentinelle’: "Da inizio 2024 a oggi oltre 400 segnalazioni"

Secondo msn.com: Si chiama YouPol e permette di avvisare le autorità in forma anonima. I temi principali sono bullismo, spaccio di droga e violenza domestica. La questura: "La popolazione si dimostra ancora una volta ...