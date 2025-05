La Polizia di Stato in piazza per la Giornata internazionale dei bambini scomparsi

In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, celebrata in memoria di Etan Patz, la Polizia di Stato ha allestito una piazza dedicata alla sensibilizzazione. La mattina di domenica 25 maggio, agenti e dozzine di cittadini si sono riuniti per promuovere la prevenzione e sostenere le famiglie coinvolte, rafforzando l'impegno a tutelare i diritti e la sicurezza dei bambini.

Nell'ambito della campagna informativa della Polizia di Stato realizzata in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita in memoria di Etan Patz - bambino scomparso il 25 maggio 1979 all’età di 6 anni a New York -, nella mattina di domenica 25 maggio la Polizia di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La Polizia di Stato in piazza per la Giornata internazionale dei bambini scomparsi

Stand della Polizia di Stato in piazza a Ravenna per la Giornata internazionale dei bambini scomparsi

ravennanotizie.it scrive: Nell'ambito della campagna informativa della Polizia di Stato realizzata in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita in ...

'Adolescenti mai soli', polizia di Stato sempre vicina

Come scrive msn.com: Abusi, disagi familiari, droga, adescamenti, cyberbullismo, revenge porn sono alcuni dei fenomeni ai quali sono sempre più esposti gli adolescenti. (ANSA) ...

La polizia di stato a civitanova marche per la giornata internazionale dei bambini scomparsi

Secondo gaeta.it: La polizia di stato a Civitanova Marche promuove la campagna "Una vita da social" per sensibilizzare su bambini scomparsi, cyberbullismo e sicurezza online con incontri e materiali informativi in piaz ...