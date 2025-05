La perdita di una giovane vita è un dolore di tutta la comunità

La perdita di Gabriele Tancredi rappresenta un dolore profondo per tutta la comunità. La sindaca Katia Tarasconi si unisce ai familiari, studenti e docenti del liceo Respighi nel condividere questo lutto. Un momento di fronte a cui tutti si stringono, manifestando vicinanza e solidarietà per ricordare una giovane vita troppo presto scomparsa.

«Ci stringiamo anche noi ai familiari di Gabriele Tancredi, agli studenti e docenti del liceo Respighi, nella condivisione di un dolore che, di fronte alla perdita di una giovane vita, tutta la comunità sente proprio». Così la sindaca Katia Tarasconi esprime il cordoglio dell'Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «La perdita di una giovane vita è un dolore di tutta la comunità»

