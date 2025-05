La PDO Jomi Salerno si aggiudica lo scudetto | le congratulazioni del sindaco

La PDO Jomi Salerno conquista il suo decimo scudetto, confermandosi tra le eccellenze del pallamano femminile. Il sindaco e presidente della Provincia Vincenzo Napoli si congratula con la squadra per questa straordinaria impresa, sottolineando il successo come un fiore all’occhiello dello sport salernitano. Un traguardo che rende orgogliosi tutta la comunità e celebra il talento delle atlete.

Decimo tricolore per la PDO Jomi Salerno campione d'Italia: il sindaco e presidente Provincia di Salerno Vincenzo Napoli si congratula con la squadra di pallamano femminile. "Bravissime!!! È il decimo tricolore per le nostre fantastiche ragazze protagoniste dell'ennesima impresa sportiva. Vincere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La PDO Jomi Salerno si aggiudica lo scudetto: le congratulazioni del sindaco

Approfondisci con questi articoli

Pallamano, Jomi Salerno da impazzire: superata Pontinia, ora la finale scudetto

La Jomi Salerno celebra una vittoria entusiasmante, superando l'Adattiva Pontinia con un punteggio di 22-25 e conquistando così l'accesso alla finale scudetto del campionato di Serie A1 femminile.

Dentro o fuori per la Jomi Salerno: alla Palumbo la sfida per il titolo

Domani alle 19, alla Palestra Palumbo, si gioca una partita decisiva: Jomi Salerno contro Handball Erice nella finale scudetto.

La Jomi Salerno è nella leggenda: decimo scudetto e stella sulla maglia

La Jomi Salerno si conferma legendaria, conquistando il suo decimo scudetto e imprimendo il suo nome nella storia del handball italiano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La PDO Jomi Salerno si aggiudica lo scudetto: le congratulazioni del sindaco

Riporta salernotoday.it: Decimo tricolore per la PDO Jomi Salerno campione d'Italia: il sindaco e presidente Provincia di Salerno Vincenzo Napoli si congratula con la squadra di pallamano femminile. "Bravissime!!! È il decimo ...

Jomi Salerno domina al PalaBoschetto e accede ai playoff per il titolo italiano

Secondo sport.quotidiano.net: La Jomi Salerno espugna con merito il PalaBoschetto con il punteggio finale di 37-23, in virtù di una superiorità complessiva sotto ogni punto di vista, e disputerà con merito i playoff per la ...

Jomi Salerno domina al PalaBoschetto e accede ai playoff per il titolo italiano

ilrestodelcarlino.it scrive: La Jomi Salerno vince 37-23 contro Ariosto e si qualifica per i playoff. Stagione positiva per Ariosto, quinta in classifica. La Jomi Salerno espugna con merito il PalaBoschetto con il punteggio ...

Supercoppa Day 2022: Brixen Südtirol - Jomi Salerno 21-22