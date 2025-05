La Palma d' Oro del Festival di Cannes 2025 è nel segno dell' umanità e della libertà e va a Simple Accident di Jafar Panahi

La Palma d'Oro del Festival di Cannes 2025, assegnata a "Simple Accident" di Jafar Panahi, celebra l’umanità e la libertà. La cerimonia conclusiva, minacciata da un blackout che ha lasciato senza corrente 160mila abitanti sulla Costa Azzurra, si è svolta comunque al Palais, dimostrando resilienza in un contesto di tensione e incertezza.

La cerimonia conclusiva del Festival di Cannes 2025 ha rischiato di saltare a causa di un blackout che ha lasciato 160mila abitazioni senza elettricità e connessione internet. Per ore la cittadina sulla Costa Azzurra ha vissuto momenti di panico. Al Palais del cinema la situazione non è mai degenerata, grazie a un generatore di supporto. “The Show Must Go On”, come si dice in questi casi. Una Palma d’Oro emozionante. Cate Blanchett ha consegnato la Palma d’Oro per il miglior film a Un Simple Accident dell’iraniano Jafar Panahi, visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it