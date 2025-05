La nuova via Prunaia È pronta all’apertura

La nuova via Prunaia è pronta all'apertura, offrendo un'importante opera di miglioramento per i cittadini di Campi. Conosciuta finora come la ‘Prunaia vecchia’, sarà completata nelle prossime settimane e aperta alle auto, passando attraverso via Palagetta. Questa nuova arteria contribuirà a snellire significativamente il traffico in uscita da Campi in direzione FI-PI-LI.

Per i campigiani è sempre stata la 'Prunaia vecchia'. Nelle prossime settimane sarà completamente nuova e aperta alle auto. Si tratta appunto del proseguimento di via Prunaia, che attraverserà via Palagetta e contribuirà a snellire in modo considerevole il traffico in uscita da Campi in direzione Firenze visto che andrà a ricongiungersi con via di Maccione lasciandosi alle spalle il sottopasso autostradale. Carenza di illuminazione e assenza di una cassa di espansione i motivi per cui, fino a oggi, la strada non era mai stata aperta.

