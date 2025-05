La nuova piazza Velasca | Abbandonata per anni ora è un vero gioiello

La nuova piazza Velasca, dopo anni di abbandono e trasformazioni, è tornata a splendere come un vero gioiello di Milano. Punto focale dello skyline fin dal 1958, è stata riqualificata, passando da parcheggio e cantiere a spazio di charme e vitalità, offrendo ora un luogo ricco di fascino e storia per cittadini e visitatori.

Milano – È la piazza dove sorge uno degli edifici più iconici della città, protagonista del suo skyline fin dal 1958, anno della sua costruzione. È piazza Velasca, lasciata per anni a languire, prima come parcheggio grigio e disordinato e poi come cantiere. Da qualche settimana invece la piazza tra la Statale e Missori è rinata insieme alla sua Torre, trasformandosi in un’elegante area pedonale con panchine minimal, aiuole e alberi. Dove la pavimentazione è costituita da cubetti di porfido e anche i lampioni riprendono i disegni originali dello studio BBPR. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nuova piazza Velasca: “Abbandonata per anni, ora è un vero gioiello”

...una piazza trasformata in un luogo di incontro per la comunità. Il restauro della Torre Velasca, simbolo del modernismo italiano, rappresenta non solo un importante intervento architettonico, ma anche un nuovo slancio per la città, che si arricchisce di uno spazio aperto e accogliente, riattivando il dialogo tra passato e contemporaneità.

La Torre Velasca rinasce con un investimento di 250 milioni di euro da parte di Hines, combinando il design anni '50 con il lusso dei ristoranti e una nuova piazza.

Questa mattina, la città della Spezia ha festeggiato l'inaugurazione della rinnovata piazza San Domenico di Guzman, frutto di un investimento di 400mila euro.

