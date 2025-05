La montagna tradita dalla strada che vuole solo il sindaco | cosa rischia il cuore selvaggio delle Valli di Lanzo

Nel cuore delle Valli di Lanzo, il Vallone di Sea rischia di essere antropizzato dal sindaco di Groscavallo, nonostante i pareri contrari degli esperti e i pericoli di valanghe. Una scelta che mette a repentaglio l’integrità naturale e la sicurezza di questa zona, dimostrando come, a volte, la volontà politica possa mettere in discussione il fragore selvaggio e prezioso delle montagne alpine.

Com’è possibile che un sindaco decida di antropizzare un vallone alpino a rischio valanghe contro il parere di tutti i tecnici regionali che hanno lavorato al dossier? È questo, grosso modo, ciò che sta capitando nel comune di Groscavallo (Valli di Lanzo), dove il Vallone di Sea, uno degli angoli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - La montagna tradita dalla strada che vuole solo il sindaco: cosa rischia il cuore selvaggio delle Valli di Lanzo

