la moda è oltre il vestire frisa esalta l atelier ricci

L'Atelier Ricci di via San Paolino ieri pomeriggio ha ospitato un altro iconico incontro di "Lucca in Mente" 2025. La direttrice del Festival, Flavia Piccinni, ha infatti incontrato e intervistato Maria Luisa Frisa, un punto di riferimento quando si parla di moda. Infatti Frisa è docente all'Università Iuav di Venezia, dove ha fondato il corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali e dove insegna Pratiche curatoriali nella moda. È stata anche curatrice della Galleria del Gucci Garden a Firenze, e di numerose collezioni in Italia.