La Marcia dei Valori nel nome di Falcone

Anche sotto la pioggia, la Marcia dei Valori ha radunato centinaia di studenti, docenti, famiglie e rappresentanti istituzionali in Piazza Matteotti di Imola, per commemorare e rafforzare i valori di legalità, giustizia e memoria di Falcone, simbolo di lotta contro la mafia. Un evento che unisce comunità per testimoniare l’importanza di questi principi nelle giovani generazioni.

Anche sotto la pioggia, la Marcia dei Valori ha visto la partecipazione di centinaia di studenti e studentesse delle scuole imolesi, insieme a docenti, dirigenti scolastici, famiglie, forze dell’ordine e rappresentanti istituzionali, riuniti in Piazza Matteotti per testimoniare il proprio impegno sui temi della legalità e della cittadinanza attiva, in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Marcia dei Valori nel nome di Falcone

