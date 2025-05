La mappa dei panifici ristoranti e focaccerie dove mangiare l’autentica Focaccia di Recco

Domenica 25 maggio 2025 torna la festa della Focaccia di Recco, celebrazione dell'autentica specialità ligure. La focaccia, con doppio strato sottile di pasta non lievitata e ripieno di formaggio fresco, si distingue per il suo equilibrio tra crosticina dorata e ripieno filante. La mappa dei locali, panifici, ristoranti e focaccerie, permette di scoprire i posti migliori per gustarla. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del sapore autentico

