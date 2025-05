La maggioranza degli italiani vorrebbe che i propri figli trovassero un lavoro all' estero | quale domani per l' Italia?

La maggioranza degli italiani desidera che i loro figli trovino lavoro all’estero, alimentando speranze e timori sul futuro del Paese. Come profetizzò Indro Montanelli nel 1990, il domani potrebbe essere brillante per gli individui ma non necessariamente per l’Italia stessa. Questa aspirazione riflette le sfide e le opportunità di un’Italia che, tra migrazioni e crisi economiche, tenta di trovare il proprio cammino.

La profezia di Indro Montanelli: "Se mi chiedi che cosa sarà il domani per gli italiani, forse sarà un domani brillantissimo; per gli italiani, non per l'Italia" Nel settembre 1990, Indro Montanelli profetizzò il nostro presente.

