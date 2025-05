La legge degli automobilisti romani | parcheggiano dove vogliono e se multati picchiano i vigili

A Roma, la legge degli automobilisti sembra essere “chi fa da sé”. Tra parcheggi selvaggi e reazioni violente contro i vigili, la città assiste a una escalation di tensioni. Gli incidenti di violenza contro la polizia locale evidenziano un fenomeno molto preoccupante, dove l’assenza di rispetto delle norme sfocia in conflitti che minano l’ordine pubblico e la sicurezza.

Parcheggiano dove vogliono, ignorano i divieti e, quando arriva il vigile per multarli, scatta la furia. A Roma si moltiplicano gli episodi di violenza contro la polizia locale, presa di mira da automobilisti pronti a tutto pur di far rispettare la loro legge che, evidentemente, consente la sosta.

