La Lega propone un Passante interrato | Un boulevard in superficie come a Parigi

La Lega di Bologna propone un grande intervento: un tunnel sotterraneo di almeno 10 km tra San Lazzaro e Casalecchio di Reno, per convogliare il traffico pesante sotto città e trasformare l’attuale tangenziale in un boulevard in stile parigino. Un progetto ambizioso per ridare qualità di vita ai quartieri e migliorare la mobilità urbana.

Un tunnel sotterraneo di almeno 10 chilometri, da San Lazzaro a Casalecchio di Reno, per far scorrere il traffico pesante sottoterra e trasformare l’attuale tangenziale in un grande boulevard cittadino, “come a Parigi”. È questa la proposta della Lega di Bologna per mandare definitivamente in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Lega propone un Passante interrato: "Un boulevard in superficie, come a Parigi"

Leggi anche questi approfondimenti

Salvini contro il Mes: "Lega propone di liquidare la quota italiana per investire in tasse e pensioni"

La Lega, in un'azione decisa contro il Mes, propone di liquidare la quota italiana per destinare le risorse a tasse e pensioni.

Caos playout, la Commissione Sport propone protesta sotto la sede della Lega B

La commissione sport del Comune di Salerno propone una protesta sotto la sede della Lega di Serie B, in risposta al caos playout.

Passante di Bologna, pazza idea della Lega: “Interriamolo, sopra un boulevard alla parigina”

Il Passante di Bologna si prepara a una svolta inattesa: la Lega propone di interrare l’opera sopra un boulevard stile Parigi.

Su questo argomento da altre fonti

La Lega propone un Passante interrato: "Un boulevard in superficie, come a Parigi"

Riporta bolognatoday.it: Un tunnel di oltre 10 km da San Lazzaro a Casalecchio per sostituire il Passante di mezzo. La proposta della Lega: meno inquinamento, traffico sotterraneo e boulevard urbano ...

Passante di Bologna, pazza idea della Lega: “Interriamolo, sopra un boulevard alla parigina”

Secondo msn.com: Il Carroccio bolognese azzarda l’ennesima ipotesi sull’infrastruttura: “Visto che l’opera è ferma, pensiamo a un’alternativa più sostenibile che ricalchi i boulevard alla parigina”. Raccolta firme per ...