La Jomi Salerno è nella leggenda | decimo scudetto e stella sulla maglia

La Jomi Salerno si conferma legendaria, conquistando il suo decimo scudetto e imprimendo il suo nome nella storia del handball italiano. Il 24 maggio al Pala Palumbo, la squadra campana ha battuto l’AC Life Style Erice 32-28, assicurandosi la Stella sulla maglia e confermando il suo ruolo di protagonista indiscussa nel panorama nazionale.

Scudetto numero 10: la Jomi entra nella storia. Sabato 24 maggio al Pala Palumbo di Salerno la Jomi Salerno ha conquistato il suo decimo Scudetto, superando 32-28 l’ AC Life Style Erice nella Gara 2 di finale. Un successo che consente alla squadra campana di cucirsi al petto la Stella, simbolo riservato ai club che raggiungono la doppia cifra di titoli nazionali. Con questo traguardo, la PDO Salerno raggiunge Trieste tra gli uomini e Cassano Magnago tra le donne, diventando il terzo club italiano nella storia della pallamano a potersi fregiare della stella tricolore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - La Jomi Salerno è nella leggenda: decimo scudetto e stella sulla maglia

