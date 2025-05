la guida ai film fuori di martone arriva all eden

La guida ai film fuori di Martone presenta l'anteprima al cinema Eden: "Fuori", l’unico film italiano in concorso a Cannes, arriva nelle sale con spettacoli alle 16, 18.15 e 21. Questo undicesimo film del regista Mario Martone valorizza il suo talento, offrendo al pubblico un’opera che riaccende i riflettori sul cinema italiano contemporaneo.

"Fuori", l’unico film italiano in concorso all’ultima edizione del festival del cinema di Cannes arriva in programmazione al cinema Eden (ore 1618.1521). L’undicesimo film diretto da Mario Martone (se si escludono cortometraggi e partecipazioni a film ad episodi), riaccende i riflettori su una figura riscoperta soltanto recentemente: Goliarda Sapienza, ex attrice e soltanto in età adulta scrittrice di un libro uscito postumo, scoperto prima in Francia e poi in Italia. Una donna controcorrente, libera, coraggiosa, anticonformista che non poteva che essere interpretata da Valeria Golino. 🔗 Leggi su Lanazione.it