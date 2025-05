La giudice-scrittrice | cerco la persona oltre il reato

"Se tu non ridi più" di Barbara Perna, giudice al Tribunale di Roma, è un giallo intenso e sociale, che va oltre il reato, narrando emozioni e temi dimenticati con ironia e sensibilità. Un romanzo definito dalla stessa autrice come "un balsamo contro la sofferenza", presentato a Milano, capace di catturare cuore e intelligenza.

Un giallo intenso, capace di toccare sentimenti e temi sociali dimenticati con un velo di ironia, che l’autrice definisce "un balsamo contro la sofferenza". “Se tu non ridi più”, edito da Bompiani, è il nuovo romanzo di Barbara Perna, giudice al Tribunale di Roma, che l’ha presentato a Milano alla Libreria Mamì. Dopo la trilogia di Annabella Abbondante, qui entra in azione un’altra investigatrice: Amalia Carotenuto. C’è qualcosa che lega queste due donne? "Anzitutto l’essere parto della mia sensibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La giudice-scrittrice: cerco la persona oltre il reato

Argomenti simili trattati di recente

Schianto tremendo, è morto proprio lui: una vita oltre i limiti

Un tragico destino ha colpito Pierluigi Talamona, un uomo che ha vissuto oltre i limiti. Martedì pomeriggio, sullo sfondo di un paesaggio sereno del Varesotto, un'ultima corsa in bici si è trasformata in un terribile schianto.

"Oltre gli itinerari turistici tradizionali: viaggio alla scoperta delle isole della laguna sud di Venezia"

Scopri le meraviglie nascoste della laguna sud di Venezia il 17 maggio 2025. "Oltre gli itinerari turistici tradizionali" ti porterà in un viaggio affascinante tra le isole meno conosciute, dove la storia e la cultura si intrecciano con paesaggi incantevoli.

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia

Jennifer Lopez ha recentemente mostrato un taglio sul naso a causa di un piccolo incidente. Le star, superando il trend dei selfie senza trucco, condividono momenti di vulnerabilità con i fan, dimostrando che, al di là della fama, sono umani e affrontano le stesse sfide quotidiane.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La giudice-scrittrice: cerco la persona oltre il reato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La giudice-scrittrice: cerco la persona oltre il reato

Lo riporta ilgiorno.it: Un giallo intenso, capace di toccare sentimenti e temi sociali dimenticati con un velo di ironia, che l’autrice ...