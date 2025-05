La frecciata di Nesta alla dirigenza del Milan | “Deve ripartire da grandi uomini”

Alessandro Nesta punta il dito sulla situazione attuale del Milan, sottolineando la necessità di tornare a grandi protagonisti. Con parole dure, invita la dirigenza a riflettere e a investire sui simboli e sui valori che hanno fatto grande il club, auspicando un nuovo inizio basato su grandi uomini e rinascita.

Alessandro Nesta ha lanciato una frecciata all'attuale dirigenza del Milan: "Che tristezza vedere San Siro così. Il Milan deve ripartire da grandi uomini".

