La fontana dei giardini a lago è rinata grazie a un' azienda simbolo del territorio

La fontana dei Giardini a Lago a Mandello del Lario, simbolo di rinascita e orgoglio locale, è stata restaurata grazie a un'azienda rappresentativa del territorio. Durante l'inaugurazione di ieri, nel cuore di questi spazi riqualificati, si è celebrato un vero e proprio monumento che restituisce vitalità e bellezza all’area, sottolineando l’impegno della comunità e delle imprese locali.

Nei giardini pubblici a lago di Mandello del Lario - oggetto di interventi di riqualifica giunti al termine del primo lotto di lavori - si è tenuta ieri l'inaugurazione di quello che è da considerare un "monumento" simbolo di quest'area: la fontana posta al centro dell'area verde.

