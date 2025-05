la filiera criminale stop agli smaltimenti plauso delle istituzioni alle forze dell ordine

Le istituzioni lodano le forze dell’ordine dopo aver smascherato una vasta filiera criminale di smaltimento illecito di rifiuti. Come è potuto accadere che una montagna di immondizia si formasse così grande? Le indagini dei Carabinieri, partite dalla fase finale, hanno portato a cinque persone indagate, ritenute coinvolte nel ritiro e gestione illegale dei rifiuti.

Ma come è potuto accadere che una montagna di rifiuti – nel senso letterale del termine – si accumulasse fino a queste dimensioni? Le indagini dei Carabinieri sono partite dalla parte finale della filiera, individuando cinque persone oggi indagate. Si pensa siano loro ad aver fisicamente ritirato i rifiuti e trasportati nell'area trasformata in discarica, senza autorizzazioni, bypassando qualunque regola sulla gestione e il riciclo dei materiali. Il proseguimento dell'inchiesta si concentra adesso sulla risalita della filiera illegale, per identificare chi – in modo consapevole – ha scelto di smaltire i propri rifiuti industriali in maniera illecita.