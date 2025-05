La fatica del ceto medio e la vera ricchezza delle nazioni La lettura di Becchetti

Recenti studi Istat e Censis evidenziano la crescente fatica del ceto medio, che fatica a vedere un futuro stabile e si confronta con perdite di ricchezza. La lettura di Becchetti sottolinea come queste dinamiche confermino la legge dei differenziali salariali per competenze, evidenziando sfide e diseguaglianze crescenti, e lasciando intravedere uno scenario in cui molti sperano di trovare fortuna all’estero.

Istat e Censis in coro ci hanno parlato in questi giorni della fatica del ceto medio. Che non vede futuro, perde terreno in termini di ricchezza e spera che i figli trovino fortuna all’estero. L’ennesima conferma della legge dei differenziali salariali di competenza ( skill wage differentials ) che in ogni Paese del mondo è un meccanismo che genera diseguaglianze crescenti. Come insegna ormai da tempo la letteratura economica il progresso tecnologico che accelera, combinato con l’internazionalizzazione degli scambi e delle filiere produttive (che prospera e sopravvive modificandosi anche agli scossoni di Trump), accresce il benessere ma aumenta le distanze tra chi è in cima e chi è in fondo alla scala delle competenze assottigliando la presenza di chi si trova al centro. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La fatica del ceto medio e la vera ricchezza delle nazioni. La lettura di Becchetti

