La famiglia Pozzo vende l’Udinese Circa 150 milioni da un fondo Usa

Dopo 39 anni, la famiglia Pozzo ha ceduto l’Udinese a un fondo statunitense per circa 150 milioni di euro. La società friulana, guidata da Gianpaolo Pozzo dal 1986, cambia proprietà dopo un lungo periodo di gestione familiare, segnando un nuovo capitolo nella storia del club e negli sviluppi del calcio italiano.

Udine, 24 maggio 2025 - Dopo 39 anni la famiglia Pozzo ha ceduto l'Udinese. La società friulana, che fu rilevata nel luglio 1986 da Gianpaolo Pozzo che la acquistò da Lamberto Mazza quando era in grande difficoltà, ora passa a un fondo con sede negli Usa, e per una cifra attorno ai 150 milioni di euro. La notizia è stata data dalla Tgr Rai Fvg e confermata da ambienti vicini alla società sportiva. I vertici della società friulana non hanno voluto commentare. Solo nelle prossime ore sarà svelato il nome del fondo che avrebbe sede negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La famiglia Pozzo vende l’Udinese. Circa 150 milioni da un fondo Usa

