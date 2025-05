‘La Fagianata’ di Magrini | Roglic può fare come Froome nel 2018 Tiberi ancora da top5 Ayuso può attaccare Del Toro

Una caduta durante il Giro d'Italia rivoluziona la classifica, rendendo tutto imprevedibile. Roglic potrebbe ripetere il successo di Froome nel 2018, mentre Tiberi e Ayuso restano pronti all'attacco. La sfortuna, come spesso accade, colpisce anche gli italiani. In condizioni di pioggia, la scelta di come affrontare le strade diventa fondamentale, e la fortuna può fare la differenza tra vittoria e delusione.

UNA CADUTA RIVOLUZIONA LA CLASSIFICA DEL GIRO D'ITALIA. Ora cambia molto. Purtroppo le cadute sono sempre da considerare. Noi siamo stati sfortunati come Italia. Puoi cadere a Napoli come in Slovenia: quando è bagnato, è sempre un problema, devi saper andare in bici, come ha fatto Asgreen. Peccato perché sono caduti davanti e il frazionamento ha favorito Simon Yates, Carapaz e Del Toro. Simon Yates è secondo in classifica, le strategie della Visma possono cambiare. Di sicuro sarà tutto ancora più avvincente.

