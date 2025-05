La commovente storia di Aly | dalla disabiltà alla laurea a pieni voti

La straordinaria storia di Aly, dalla lotta contro una grave malattia fin dall'infanzia alla laurea con pieni voti, è un esempio di coraggio e determinazione. Cesena, 24 maggio 2025 – una testimonianza di come la volontà possa superare ogni ostacolo, portando alla piena inclusione e al successo personale.

Cesena, 24 maggio 2025 – Dalla grave malattia che lo ha colpito fin da bambino, alle barriere da superare e alle difficoltà da mettersi alle spalle, fino alla piena inclusione nella comunità, all’impegno scolastico che ne ha valorizzato e il talento e alla laurea specialistica ottenuta col massimo dei voti. Tutti ingredienti che ora valgono la progettazione di un futuro pieno di speranze e di altri sogni da realizzare, perché “la determinazione può ciò che il destino sembra negare”. È con questo spirito che Aly Sankhare, giovane cittadino cesenate di origini senegalesi, ha scritto la sua storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La commovente storia di Aly: dalla disabiltà alla laurea a pieni voti

